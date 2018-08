CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 09:30

Sono lì, nei giardini del palazzo reale di Caserta che aspettano i turisti con le redini dei loro cavalli fra le mani. Ieri mattina si sono presi a botte con il frustino, in quattro contro uno. Sono i vetturini della Reggia di Caserta. Hanno dato «spettacolo» un minuto prima dell'apertura del complesso vanvitelliano, picchiandosi, ferendosi con fruste e cinghie per cavalli, facendo precipitare all'interno del palazzo i carabinieri. Un show mattutino che rischia di danneggiare l'immagine della Reggia, nonostante i continui boom in presenze che il monumento registra. Del resto, proprio gli sforzi per il recupero della legalità avevano spinto a ridosso del sito reale i venditori abusivi di guide turistiche che prima accedevano ai giardini senza controllo. Ora vengono tenuti a distanza, ma continuano a importunare i visitatori con i loro slogan, con le promozioni di «due guide al costo di una».Riavvolgendo il nastro degli eventi, si arriva a venerdì sera, quando due conducenti di carrozzelle - che prestano servizio nel parco reale - litigano per uno spazio in più concesso a un concorrente. Uno dei due, ieri mattina, avrebbe però organizzato una spedizione punitiva e, accompagnato da picchiatori reclutati fra fratelli e figli, ha massacrato di botte, a frustate, l'avversario che è finito in ospedale. I carabinieri della compagnia di Caserta hanno denunciato i cinque - la vittima e i quattro picchiatori - per il reato di rissa e hanno inviato gli atti in Procura a Santa Maria Capua Vetere. Nelle mani degli investigatori c'è un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza del Parco Reale. La violenza e le percosse sono, questa volta, documentate e potranno quindi dar luogo ad accuse circostanziate.