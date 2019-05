Salvini fa tappa ad Aversa: ​«Sconfiggeremo la camorra»

Lunedì 6 Maggio 2019, 19:34

Nel corso del suo tour elettorale campano, nel pomeriggio il vicepremier Matteo Salvini ha fatto tappa ad Aversa per sostenere la candidatura a sindaco di Gianluca Golia. «Aversa non è terra di camorra. La camorra la sconfiggeremo insieme con voi - ha detto - come responsabile del Viminale posso assumere più forze dell'ordine e vigili del fuoco, dare più soldi ai sindaci per la videosorveglianza».Il ministro è stato accolto nel cinema Metropolitan da decine di militanti che lo hanno invocato a gran voce; sala gremita, molta gente è rimasta anche fuori. Non è mancata la contestazione di manifestanti che hanno intonato «Bella ciao» e gridato «fascista».