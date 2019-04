Martedì 16 Aprile 2019, 14:18

Si riforniva a Roma di marijuana una banda di immigrati della Nigeria che aveva creato una piazza di spaccio a Castel Volturno sul litorale domizio. I carabinieri hanno arrestato quattro persone e sequestrato 4 chili di marijuana in alcuni mesi di indagini. L'organizzazione disponeva anche di una connection-house, dove i consumatori di droga potevano incontrarsi per assumere la marijuana. Le indagini dei militari del reparto territoriale di Mondragone sono cominciate a ottobre 2018 dopo una rapina commessa da uno degli arrestati oggi, Austin Oke, 39 anni. L'immigrato aveva sequestrato un tossicodipendente che non aveva pagato la droga. Seguendo le sue tracce, e quelle della sua compagna, Beauty Efe, 32 anni, anche lei arrestata i carabinieri hanno scoperto che a Destra Volturno, una delle zone di maggiore degrado del litorale domizio, funzionava una piazza di spaccio che aveva come base le abitazioni degli arrestati, in via Fiume Panaro e Via Largo Fusaro. La marijuana veniva fornita da Augustine Oshanor, 21 anni, arrestato che la acquistava alla periferia di Roma e poi la portava sul litorale casertano via treno tramite dei corrieri. Dello spaccio si occupava il 47 enne Braight Ifaluyi, che teneva i contatti con clienti. La droga veniva confezionata in dosi e portata per la vendita anche a Napoli e Salerno. Gli indagati non sono risultati, per ora, appartenere alla mafia nigeriana.