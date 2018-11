Venerdì 9 Novembre 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 10:44

Alessandro Mastrilli, 34 anni, vive a Ceccano (Frosinone) con i genitori. Martedì 6 novembre è andato con suo padre a Frosinone per delle spese, all’uscita era scomparso. Alessandro non ha con sé né il cellulare né i soldi e non ha i farmaci che deve prendere abitualmente. Ieri é stato avvistato a Caserta, dove suo fratello si é personalmente recato per condurre le ricerche, attualmente ancora senza esito.