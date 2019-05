Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un sequestro per un valore di 371 mila euro relativo a disponibilità finanziarie e liquidità del rappresentante legale della Sei Impianti di Presenzano, una società cooperativa che si occupa di 'Service Impianti e Montaggi Industriali ed Energetici'. Le fiamme gialle, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno denunciato il titolare per frode fiscale. Il sequestro è la conclusione di un accertamento scattato nel 2018 in cui è emersa una dichiarazione dei redditi infedele relativamente all'Iva. Le risultanze investigative confluite nel fascicolo della Procura sono state accolte dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha firmato il provvedimento cautelare.

Giovedì 9 Maggio 2019, 11:29

