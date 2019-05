CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:04

L'Esercito di terracotta è sempre più vicino: sono appena ripartiti, infatti, i funzionari cinesi arrivati a Caserta nei giorni scorsi per effettuare un primo sopralluogo ai locali della Reggia che dovranno ospitare la mostra di alcuni degli antichissimi guerrieri.La delegazione era composta dal responsabile dei beni culturali della provincia dello Shaanxi, dal responsabile delle mostre della stessa provincia, dal vice direttore del museo archeologico che ospita il prezioso reperto. «I nostri ospiti hanno voluto vedere gli spazi nei quali verrà allestita l'esposizione per verificare i sistemi d'allarme e tutti gli altri strumenti relativi alla sicurezza», ha spiegato Vincenzo Mazzarella, il funzionario della Reggia, responsabile della valorizzazione che ha accompagnato gli esperti cinesi in visita. La rassegna sarà costituita da un centinaio di antichi reperti che faranno da contorno ai 14 guerrieri di terracotta e ai quattro cavalli, tutti rigorosamente autentici.