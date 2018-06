I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore agricolo residente a Giugliano in Campania. L'uomo è stato identificato dai militari dell'Arma quale autore, alle ore 6.30 circa di stamattina mattina, in località Fasani di Sessa Aurunca, dell'esplosione di tre colpi d'arma da fuoco contro un autocompattatore che transitava sulla stessa arteria stradale.



I motivi del gesto sono stati ricondotti a una tra l'imprenditore agricolo e il conducente del compattatore per ragioni di viabilità. I Carabinieri hanno trovato e sequestrato la pistola calibro 6,35 utilizzata dall'uomo. L'arma è risultata regolarmente denunciata, ma illegalmente portata al seguito dallo stesso.

Giovedì 7 Giugno 2018, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA