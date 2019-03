CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 14:30

Viale Carlo III, la fettuccia stradale che porta dritta a Caserta con sul fondale la Reggia, da qualche giorno scempiata per la potatura dei filari, due per lato, di tigli canadesi che quasi cinquant'anni fa sostituirono i platani abbattuti per un fungo che si rivelò micidiale, come decenni dopo per i palmizi il «punterolo rosso».Cesoie e seghe sono in azione a sfregiare i filari di tigli che dalla Rotonda proseguono verso Marcianise, il territorio ricade sotto la giurisdizione del Comune di San Nicola la Strada, buona parte dei «galoppatoi» laterali con alberi, peraltro prossimi alla fioritura da ritenersi abortita, che espongono rami scheletrici, ferite nei tronchi, piaghe sulle cortecce. Il Comune confinante si sta regolando come si va facendo nel capoluogo, grandi operazioni di potatura arborea in città, ciò che non si è fatto negli anni precedenti lo si sta recuperando in questi giorni, cesoie e seghe peggio del napalm a scempiare alberi, operazioni di rasatura più che di taglio, giusto per ritardare il più possibile la ricrescita dei rami e rimandare di qualche altro quinquennio la toelettatura.