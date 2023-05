Terra dei fuochi, a Trentola Ducenta sequestrata un'officina abusiva: maxi multa da 77mila euro

Nel corso delle operazioni e controlli nella Terra dei fuochi a Napoli, presso un centro assistenza gomme/pneumatici, il proprietario è stato sanzionato per circa 3.800 euro per occupazione della sede stradale; mentre presso un’auto carrozzeria, il proprietario è stato sanzionato per violazioni amministrative per un totale di 1.550euro.

A San Giorgio a Cremano, Massa Di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Pollena Trocchia, sono state controllate 5 attività commerciali e poste sotto sequestro 100 mq di aree di sversamento, 7 persone sono state identificate, 1 persona è stata denunciata e 2 persone sono state sanzionate, con multe per un totale di oltre 105mila euro.

In particolare sono stati effettuati controlli presso un deposito di materiali a San Sebastiano al Vesuvio, dove il proprietario è stato sanzionato per stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti e abusi edilizi, l'intera area è stata sequestrata.

Durante l’attività, inoltre, sono state controllate aziende che negli anni scorsi erano state sanzionate o sequestrate, di queste, solo una su quattro, è risultata attualmente in regola.

A Trentola Ducenta con i carabinieri territoriali, sono stati effettuati controlli presso una proprietà privata che si è rivelata essere un'officina abusiva. Il proprietario è stato sanzionato per stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti e per abusi edilizi. L'intera area, di 80 mq è stata sequestrata e sono ste elevate contravvenzioni per 77mila euro.

Controlli anche a San Marco Evangelista, Cervino, Maddaloni e Valle Di Maddaloni, dove sono state controllate 5 attività commerciali e 17 autovetture, 8 persone sono state identificate, 2 persone sono state stata denunciate e 3 persone sono state sanzionate, per reati ambientali con multe per un totale di oltre 96mila euro.