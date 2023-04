Fabbrica di alluminio senza autorizzazioni, scatta il sequestro immediato

Durante i controlli nella Terra dei Fuochi - coordinati dall’incaricato della Prefettura di Napoli, vice prefetto Filippo Romano - la polizia locale di Aversa diretta dal colonnello Antonio Piricelli (componente della cabina di regia Terra dei Fuochi) i carabinieri della stazione di Aversa diretta dal luogotenente Silvestro Verde e il raggruppamento dell’Esercito Terra dei Fuochi hanno eseguito alcune ispezioni. Durante il tragitto è stato notato un veicolo da lavoro, che con fare sospetto che si è diretto in una traversa di via Nobel e ha raggiunto una proprietà nella zona di campagna a confine con Cesa. Il comandante della Polizia Locale e il comandante della stazione carabinieri insieme a piedi hanno raggiunto il veicolo e identificato il conducente, il quale si è dichiarato "il proprietario" della zona recintata di circa 650 metri quadrati. Giunti all’interno, c'era un altro signore intento a lavorare che si è dichiarato essere anche lui il proprietario dell’attività. Dai controlli effettati è venuta a galla la presenza di un capannone di circa 200 metri quadrati adibito a fabbrica di alluminio e ferro, privo delle autorizzazioni edilizie, e di tutte le autorizzazioni ambientali previste dalla norma. La fabbrica in pieno esercizio era munita di numerose attrezzature. L'azienda era però priva di autorizzazioni ambientali ed edilizie, così l’attività è stata posta sotto sequestro di polizia giudiziaria e i titolari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.