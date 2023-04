Terra dei fuochi, “operazione primavera” contro i reati ambientali: multe e sequestri

Continua la forte azione dello Stato in “Terra dei Fuochi” con unità dell’esercito Italiano e delle forze dell’ordine. Nel corso della scorsa settimana sono state controllate decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi. Martedì 11 aprile a Napoli, presso un'attività di “gommista/meccatronica” l’esercito Italiano e la polizia locale del nucleo ambientale di Napoli hanno denunciato e sanzionato per 16 mila euro una persona per immissione di esalazioni insalubri e danno arrecato alla salute pubblica.

Mercoledì 12 aprile, nel comune di Villa di Briano, i carabinieri del comune di Frignano, in una proprietà privata, hanno rinvenuto un sito di sversamento abusivo e il proprietario è stato sanzionato per circa 26 mila euro e denunciato a causa di circa 20 mc di rifiuti. Mentre, nella stessa giornata, nei pressi dello Stir di Santa Maria Capua Vetere, una pattuglia dell'esercito ha fermato un veicolo intento a trasportare rifiuti di scarto edile non identificati e il conducente è stato sanzionato con un'ammenda di oltre 3 mila euro.

Giovedì 13 aprile, infine, gli uomini dell’esercito, insieme alla polizia territoriale, hanno controllato, a Scisciano, Nola, San Vitaliano, Marigliano e Saviano, 7 attività commerciali e poste sotto sequestro 5030 mq di aree di sversamento, 9 persone sono state identificate, 2 persone sono state denunciate e 3 persone sono state sanzionate, con multe per un totale di oltre 148 mila euro.