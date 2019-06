CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Giugno 2019, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 09:59

Un black out lungo 19 anni. La luce, nella testa di Gianfranco Lamonica, l'uomo ferito dalla polizia per essersi asserragliato con una pistola dentro un bar di Caserta, si è spenta a marzo del 1998. Il giorno in cui fu congedato senza appello dall'Esercito Italiano. Il 41enne che si spacciava per reduce di guerra che due giorni fa ha seminato il panico in centro a Caserta ed è stato ferito a mitragliate dalla polizia, non era più lo stesso dopo l'obbligo di leva. Lo ha raccontato sua madre, Giovanna, al suo capezzale fin quando non sono scattati gli arresti. La donna ha riferito che Gianfranco era un ragazzo senza problemi, prima di partire per il militare. La prima chiamata l'ebbe nel 1996, ma ottenne il rinvio per ragioni scolastiche. L'anno dopo, nel mese di maggio, partì per la caserma di Sora, pieno di entusiasmo e di voglia di fare. Poche settimane, poi fu destinato a Caserta, nella sua città, alla Pionieri, oggi 21esimo Reggimento Guastatori. Dopo otto mesi il congedo il ritorno a casa, e l'inizio di una vita da nullafacente, col vizio dell'alcol che lo ha quasi distruto. La madre ha raccontato che da quel momento non è più stato lo stesso, che ha assunto atteggiamenti ossessivi, che la sua vita sembrava essersi congelata in quegli otto mesi con la divisa dell'Esercito. Mai violento, ma autolesionista, con comportamenti che, prima di due giorni fa, avevano danneggiato solo se stesso.