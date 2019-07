«L'impianto di aria condizionata del Tribunale di Napoli Nord risulta essere assolutamente insufficiente rispetto ai fabbisogni di una struttura i cui impianti determinano situazioni inaccettabili per la salute e la sicurezza di tutta l'utenza, ai limiti della chiusura dei locali, specie di quelli deputati alla celebrazione delle udienze civili e penali». Lo scrive in una lettera Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa (Caserta), in una lettera indirizzata ai sindacati e all'Ufficio Speciale di Napoli del Ministero di Grazia e Giustizia che si occupa di gestione e manutenzione degli uffici giudiziari. La Garzo interviene sulla vicenda dopo che nei giorni scorsi le sigle sindacali Cisl-Fp, Confintesa Fp, Uil-Pa e Unsa-Confsal, avevano denunciato i disagi causati ai dipendenti e agli utenti dal malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione. «Le temperature altissime che si registrano negli Uffici Giudiziari già da diversi giorni a causa del malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione - avevano scritto i sindacati in una nota del 4 luglio indirizzata alla Garzo - mettono a serio rischio la salute dei dipendenti, oltre che degli utenti, costretti a sostare nei corridoi». La Garzo confida «in un positivo e urgente riscontro» da parte dell'organo del Ministero deputato a risolvere il problema. Disagi per il mancato funzionamento del sistema di condizionamento sono stati segnalati dai sindacati anche al tribunale di Santa Maria Capua Vetere e agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Caserta.

Martedì 9 Luglio 2019, 20:30

