Il, il sindacato autonomo dei medici di urgenza e emergenza sanitaria, ha diffidato l'azienda ospedaliera di Caserta affinché provveda ad horas alla copertura medica di tutti i turni previsti dal servizio di pronto soccorso. «Se è vero, come apprendiamo, che alcuni turni del servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Caserta risulterebbero scoperti costringendo chi è in servizio a prolungare la propria permanenza nella struttura oltre il massimo delle 12 ore previste dalla legge, ci troveremmo di fronte ad un fatto grave, a una grave violazione delle norme stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre che delle direttive europee in materia», spiega, presidente nazionale del Saues. «Per questo - aggiunge - abbiamo invitato con fermezza il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera a porre in atto tutte le misure necessarie alla completa copertura di tutti i turni del servizio, ed in special modo di quelli notturni, pena il doversi assumere la piena responsabilità di qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, relativa a questa carenza». «Confidiamo naturalmente nell'adempimento di questo dovere affinché non siano danneggiati in primo luogo i cittadini utenti», conclude il presidente nazionale del Saues.