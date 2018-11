CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 09:55

Non fu omicidio volontario, ma colposo. E quindi, la condanna per l'assassino è stata dimezzata. Perché Antonio Zampella non voleva uccidere l'amico, Marco Mongillo, ma con quella pistola in mano voleva solo tirare un brutto scherzo al suo compagno d'infanzia.Così, i giudici della corte di Appello di Napoli - terza sezione - hanno deciso di abbassare la pena per Antonio Zampella condannandolo a otto anni e quatto mesi di carcere. In primo grado, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato a 19 anni e otto mesi di reclusione. Ora, sconterà la metà degli anni intascati in primo grado. Per Maria Bocconi e Gaetano Mongillo, i genitori di Marco, resta il rimborso per le spese legali, oltre all'amaro in bocca.