«Il mio cliente Giovanni Capozzo uccise un rapinatore che trovò nel 2012 nella sua abitazione di Gioia Sannitica. Oggi è attualmente libero dopo essere stato condannato in secondo grado a due anni e sei mesi per eccesso di legittima difesa. Ma rimane il problema del risarcimento del danno che ancora pende a suo carico. Grazie a questa nuova legge, approvata oggi, possiamo andare a discutere in Cassazione per evitare di pagare oltre 50 mila euro più altri danni che stavano per essere quantificatì. Lo dice all'AdnKronos il penalista Ercole Di Baia il quale mette l'accento nel suo intervento sulla questione risarcimento.

È ancora sotto choc Giovanni per la tragedia. Ma l'applicazione della normativa che in realtà già esisteva tutela le vittime di questi raid, sebbene non bisogna dimenticare che in questa tragedia una vita umana è stata spezzata. Ma non è giusto che chi uccide per difendersi dai ladri poi deve affrontare le spese dei danni«. Capozzo, 49 anni, la notte tra il 5 ed il 6 luglio del 2012 sorprese un ladro albanese, Dashamir Xhepa che era penetrato in casa sua per derubarlo e lo uccise con un colpo di fucile. Successivamente, secondo l'accusa, avvolse il cadavere della vittima in una coperta e lo buttò in un fiume. Dopo alcuni giorni e solo per caso, a seguito della denuncia di scomparsa fatta dalla moglie dell'albanese, i militari della locale compagnia agganciarono l'ultimo segnale del telefonino di Xhepa. La cella fu individuata nell'area dove Capozzo viveva. Appena i carabinieri si presentarono a casa dell'imputato, sempre secondo quanto emerge dalla tesi della difesa, Capozzo esclamò: 'Finalmente! Ho un peso sullo stomaco da giorni!'. E confessò spontaneamente quanto avvenuto, facendo rinvenire anche il cadavere dell'albanese. Per l'occultamento del cadavere Capozzo è stato condannato ad un anno di carcere.

