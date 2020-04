Un milione di euro è stato stanziato dalla Camera di commercio di Caserta a favore delle imprese, per l'abbattimento dei tassi di interessi dei mutui. «È uno specifico contributo - ha spiegato il presidente della Camera di commercio, Tommaso De Simone - finalizzato a permettere alle piccole e medie imprese beneficiarie di ottenere un supporto per il pagamento dei tassi di interesse passivi pagati alle banche. Con questa misura, in realtà, le imprese potranno avere una copertura per un lungo periodo rispetto ai tassi di interesse sui loro mutui, arginando la crisi di liquidità».



Il bando istituisce un contributo a fondo perduto per le medie e piccole imprese, ma non è l'unica misura prevista dalla Camera di commercio, che sta già predisponendo un altro bando che consenta la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità. «Si tratta di interventi straordinari - ha aggiunto De Simone - per limitare gli effetti economici negativi della diffusione del Coronavirus sulle nostre imprese. La task force della Camera di commercio di Caserta sta lavorando anche ad altre azioni mirate a rilanciare l'economia diffusa. Nessuna impresa - aggiunge De Simone - sarà lasciata da sola in questa fase così critica, e soprattutto vogliamo andare veloci nella concessione dei contributi che metteremo a disposizione¯. Continua intanto l'operazione di distribuzione dei pacchi alimentari curata dalla Camera di commercio: dopo Castel Volturno ed i buoni pasto distribuiti aderendo all'iniziativa della fondazione Banco di Napoli, nella giornata di ieri sono stati consegnati 150 pacchi alimentari alla Caritas di Caserta. Sono stati i rappresentanti istituzionali della Camera di Commercio di Caserta a caricare sulle proprie auto i pacchi e a consegnarli di persona alla Caritas.