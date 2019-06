CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Giugno 2019, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta di tre anni l'affidamento dei lavori per la superstrada Benevento-Caserta, con svincolo nella Valle di Suessola (e di preciso a San Felice a Cancello) e collegamento diretto con la Nola-Villa Literno. La decisione, arrivata come un fulmine a ciel sereno, rientra in una traslazione approvata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nell'ambito di un nuovo contratto di programma Anas-Mit 2016-2020 con risorse destinate dal «Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese».I RITARDIL'ulteriore differimento di appaltabilità prolungherà anche l'esecuzione delle opere progettate già nel 2004. Ad alzare la voce è il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, in qualità di portavoce anche di tutti i territori del circondario che, in più di un'occasione, anche negli ultimi tempi, aveva sottolineato il disagio che viveva la sua popolazione ed in particolare il suo territorio urbanizzato, tagliato in due dalla Nazionale Appia, attraversato da oltre 40mila veicoli al giorno. Pirozzi, senza perdere nemmeno un attimo di tempo, chiede un'audizione del Governo centrale e una rivisitazione del provvedimento attraverso una nota, protocollata nella tarda mattinata di ieri, ed inviata al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al ministro Toninelli, al ministro del Lavoro Di Maio, al ministro dell'Interno Salvini, al presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, al prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, al prefetto di Benevento Antonio Cappetta, a tutti i parlamentari della provincia di Caserta e al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Anas spa Claudio Andrea Gemme.