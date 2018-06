Giovedì 14 Giugno 2018, 21:18 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​«Si prospetta una soluzione condivisa per i 129 dipendenti». Così l'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, dopo l'incontro con lavoratori e sindacati relativo alla vertenza per la chiusura del punto vendita Carrefour all'interno del centro commerciale Campania di Marcianise. Palmeri in mattinata aveva preso parte a Roma a un incontro, al Mise, per la vertenza Jabil che riguarda ancora il territorio di Marcianise:«Ho ribadito al tavolo l'esigenza di avere anche la presenza del ministero del Lavoro, si tratta di affrontare l'adozione di ammortizzatori ponte prima di ogni altra azione». «La Regione Campania - conclude l'assessore - anche oggi è stata vicina ai lavoratori e ai territori. Se da un versante l'obiettivo è sviluppare nuova occupazione, dall'altro è salvaguardare le migliaia di lavoratori delle aziende campane».