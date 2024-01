Non è passata inosservata la svolta impressa dall'amministrazione comunale nel controllo del territorio con le operazioni di contrasto agli automobilisti più indisciplinati affidate alla Polizia municipale e a K-City. Proprio gli ausiliari della società concessionaria del servizio di sosta a pagamento da oggi saranno chiamati a comminare multe non solo all'interno delle strisce blu (per chi sosterà senza autorizzazione o senza esibire il ticket) ma anche per le auto parcheggiate in doppia fila, sulle strisce pedonali o in modo che impediscano l'accesso agli stalli. Ieri i tecnici del Consorzio sono stati impegnati a garantire lo scambio di dati tra parcometri, sensori già attivi e palmari consegnati ai lavoratori.

Gli addetti alla manutenzione, invece, hanno avuto il compito di rimuovere le basi di cemento dei vecchi parcometri rimossi dalla "Terzo Millennio Parking" e che possono diventare pericolosi per i pedoni. In attesa che K-City cominci a elevare le prime multe sembra intenzionato a mantenere l'impegno assunto nelle prime uscite pubbliche il colonnello Antonio Piricelli, neo comandante della Polizia municipale, ieri avvistato in centro per dirigere quello che Palazzo Castropignano ha definito un "Action Day".

Nel blitz sono stati impegnati numerosi agenti e carri gru per "punire" gli automobilisti (una trentina di multe in poche ore e diverse rimozioni) che hanno parcheggiato le vetture impropriamente, con particolare attenzione a chi ha sostato, senza autorizzazione, negli stalli riservati ai diversamente abili. Due pattuglie sono state collocate nelle vicinanze della Reggia, una in Viale Douhet e l'altra in viale Ellittico all'altezza dell'ingresso dell'Università, mentre due moto di servizio hanno agito sull'intero territorio.

Non è stata risparmiata piazza Garibaldi con le aree limitrofe alla stazione ferroviaria in cui è stata svolta un'attività di controllo da parte di personale in borghese in sella a una moto. Altri due posti di controllo in viale Medaglie d'Oro, davanti allo stadio "Pinto", e in piazza Andolfato. Attività di controllo che sembrano corrispondere alle istanze dell'amministrazione che annuncia l'intenzione di Piricelli di organizzare almeno due "Action Day" al mese. «Noi stiamo cercando in tutti i modi di garantire una presenza maggiore in strada nonostante i problemi di organico - dice Piricelli - e la nostra priorità è andata al controllo dei posti riservati agli invalidi occupati in maniera illegittima, alla tutela dell'ordine pubblico e al contrasto ai reati ambientali con i primi tre sequestri». In sintonia l'assessore delegato alla Polizia municipale, Massimiliano Marzo. «Il nostro obiettivo spiega è garantire sempre la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge, anche in presenza di un organico ridotto. Giornate come questa, che si riproporranno ciclicamente, dimostrano come la volontà di lavorare nell'esclusivo interesse della comunità può portare ad avere un servizio efficiente e a raggiungere risultati importanti. Saremo sempre molto rigorosi nel far rispettare le regole per rendere ancora più vivibile la nostra città».

Anche la maggioranza ha fatto quadrato sulle iniziative di controllo avviate dall'amministrazione. Lo stesso capogruppo dem Andrea Boccagna, nell'incontro tra Piricelli e i conisglieri in Commissione, aveva auspicato maggiore severità e soddisfatti sono anche i Moderati, la più grande componente della maggioranza.

«Avevo segnalato al comandante il problema dell'occupazione degli stalli riservati e sono contenta che si sia subito passati all'azione - dice la consigliera Daniela Dello Buono - il maggiore controllo del territorio e una maggiore vivibilità sono due obiettivi fondamentali per noi e sono certa che riusciremo a dare risposte ai cittadini grazie anche alla sinergia con cui consiglieri e assessori stanno lavorando ai problemi della città». Per nulla soddisfatto dalla modalità scelta dall'amministrazione per affrontare e risolvere i problemi è il centrodestra. «Crediamo dice Maurizio Del Rosso del gruppo "Zinzi per Caserta" che il territorio vada presidiato quotidianamente e non possiamo accontentarci di controlli sporadici limitati a soli due giorni al mese. Continuiamo ad avere forti dubbi sulle scelte compiute dall'amministrazione per governare la città. L'assessore Casale non ci ha convinti sul project affidato a K-City così come, sul tema della sicurezza, non sono questi gli annunci che ci aspettavamo e che si aspettano i casertani. Occorrerebbero maggiori risorse, una implementazione dell'organico del Corpo e una programmazione efficace per garantire un controllo capillare e costante del territorio».