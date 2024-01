«Ti faccio fare la fine di Giulia», lei denuncia: arrestato per maltrattamenti

«Faccio un altro femminicidio, ti faccio fare la fine di Giulia». Con queste parole, un uomo di 36 anni minacciava la compagna. E' stato arrestato dai carabinieri di Villa Literno e Casal di Principe per aver maltrattato la consorte. L'uomo la minacciava in continuazione e diceva alla compagna di volerle far fare la fine della studentessa Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre scorso. Ad ammazzare la povera Giulia fu il suo ex fidanzato Filippo Turetta. L'uomo di Villa Literno di 36 anni , dunque, è stato arrestato grazie a una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli nord. L'indagato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La donna vittima delle violenza ha raccontato che, in una occasione, il consorte il compagno le avrebbe anche messo una cintura alla gola stringendo forte.