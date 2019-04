CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Sembrava tutto fatto perché l'accordo sulla reindustrializzazione del sito Whirlpool di Teverola potesse andare in porto. Lo si poteva dedurre dall'esito rassicurante dell'ultimo tavolo regionale là dove sembrava che istituzioni, sindacati, azienda, la stessa Asi, avessero raggiunto un'intesa, là dove sembrava indicato un indirizzo risolutivo per superare le persistenti inadeguatezze sotto il profilo burocratico.Ieri invece il dietrofront dal momento che ulteriori complicazioni al progetto di reindustrializzazione sarebbero sopraggiunte per le autorizzazioni riguardanti l'area ubicata all'interno dell'Asi. A bloccare l'intera procedura, secondo indiscrezioni che richiedono conferma anche nei prossimi giorni, le mancate garanzie per i corrispettivi relativi all'assegnazione del suolo, adempimento di assoluta priorità per dare il via al funzionamento degli impianti e quindi al buon esito del ciclo produttivo.