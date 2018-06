Venerdì 8 Giugno 2018, 12:51

Sciopero di mezz'ora allo stabilimento Whirlpool di Carinaro, nel Casertano. I lavoratori hanno incrociato le braccia tra le 12 e le 12.30 lamentando il problema della detrazione fiscali per gli addetti sottoposti a cassa integrazione a zero ore, che sono un centinaio su una forza lavoro di circa 400 unità. Secondo quando denunciato dai sindacati, i lavoratori starebbero perdendo in busta paga, in media ogni mese, tra i 100 e i 200 euro, per la mancanza delle detrazioni fiscali, che devono essere effettuate dall'Inps sulla base di una circolare dei Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico.Prima era l'azienda a gestire il regime fiscale del dipendente, poi con il passaggio della competenza all'Istituto nazionale di previdenza - sostengono i lavoratori - sono iniziati i problemi. Dovrebbero essere i lavoratori a inviare i propri dati fiscali all'Inps per consentire il calcolo delle detrazioni, ma nel gennaio scorso, fu chiesto all'azienda di provvedere per velocizzare la procedura; «la Whirlpool ha acconsentito - spiega il segretario della Fiom-Cgil di Caserta Massimiliano Guglielmi - ma in quasi sei mesi non ha ancora trasferito quei dati all'Inps. Le detrazioni rappresentano per i lavoratori un bel gruzzolo; ogni mese dovrebbero ricevere circa 1000 euro ed invece lo stipendio al massimo arriva a 800 euro». «Ci sono dei ritardi che mettono in difficoltà i lavoratori - afferma il segretario della Uilm Campania Antonello Accurso - ma la questione verrà risolta e i lavoratori recupereranno gli arretrati».