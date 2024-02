Casillo presenta il suo nuovo romanzo a Ottaviano

A Bluebay City, Alan Sheppard e Tim Sullivan sono due im-

piegati della Stralton Dufflin incaricati di convincere Yukiko

Mishima a firmare l’atto di cessione del suo appartamento. Durante la visita in casa la donna scatena una rissa con i due, e ha la peggio, dando loro il pretesto utile per farla finire in prigione. Ma questo è solo l'inizio del romanzo "Il rancore di Yukiko" di Mario Casillo, autore della saga “Bay of Tales” che oggi torna a Bluebay City per accompagnare i suoi lettori in una nuova storia al limite tra il

noir e l’horror dal ritmo incalzante sin dalle prime pagine.

La presentazione del libro è programmata per domani, 24 febbraio, al Palazzo Mediceo di Ottaviano.