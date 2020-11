Frojo, il galateo delle donne imperfette ne ​«Il tempo del cuore»

«Il tempo del cuore» è il nuovo libro di Elvira Frojo. Tra pregiudizi e stereotipi, narra

le storie di tante donne sono spesso vissute tra incomprensioni, disagi, difficoltà e violenze. A ogni età.



Può la donna “imperfetta” essere protagonista di una “rivoluzione” dei sentimenti senza esserne vittima? L’imperfezione, con una visione di costante apertura e di accoglienza, e la fragilità, condizione profondamente umana, possono essere il punto di forza dirompente per un’inversione di marcia.



Il tempo del cuore non è un decalogo, è un libro per riflettere, per sentire il gusto della vita, per sorridere. È un percorso di resilienza che crede nella possibilità del cambiamento recuperando, con la profondità dei sentimenti delle donne, forza interiore, autostima, solidarietà e benessere. Il libro è un viaggio tra sentimenti e passioni, tra solitudini e affetti, tra spiritualità ed eticità, vissuto anche da donne incontrate dall’autrice. Donne che sognano, soffrono, amano e che vivono, comunque, con gioia in ogni stagione della vita.

Elvira Frojo coniugata e madre di due figli, vive a Roma. Avvocato, già Dirigente della Pubblica Amministrazione, è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È Vice presidente della Fondazione Parioli Onlus, operante soprattutto nel settore sanitario. Coautrice di Non di solo pane (Le Lettere, 2015 e Maggioli, 2017), è autrice di Il sorriso delle donne imperfette. Viaggio nell’alfabeto del benessere (San Paolo, 2018). Collabora con riviste e cura un blog per Formiche.net. Nel 2016 ha ricevuto a Roma, in Campidoglio, il Premio “Personalità Europea” e il Premio “I love Ischia”; nel 2017, a Caserta, il Premio per la cultura al “Festival Nazionale della Vita” e, a Ischia, il Premio internazionale “Amici di Ischia”.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA