Premio Letterario Letizia Isaia, al via la XVII edizione

L'Associazione Nazionale Luci Sulla Cultura ha deliberato di organizzare la XVII Edizione del Premio Letterario Letizia Isaia. Ambìto fin dalla prima edizione, negli anni è diventato uno dei più considerati concorsi letterari che offre la possibilità di ottenere riconoscimenti e visibilità ai tanti scrittori e poeti italiani.



Nato nel 2001 per volontà dell'Amministrazione Regionale, che volle, istituendo il Premio a lei intitolato, valorizzare l'attività poliedrica della napoletana Letizia Isaia, per i contribuiti che ha dato e continua a dare alla società, tra l’altro, ci si ricorda di letizia Isaia per il suo impegno negli avvenimenti del suo tempo ed attuali, oltre che per il suo interesse per la poesia, la narrativa e la saggistica, con le quali ha dato vita a nuovi linguaggi e generi letterari. Pertanto si comunica di aver emanato il Bando della XVII Edizione del Concorso Nazionale, Premio Letterario Letizia Isaia per Autori ed Editori Italiani, suddiviso nelle sezioni di Narrativa, Saggistica, Poesia, Poesia Napoletana e Poesia Alda Merini per gli under 40.



Negli anni, tra gli illustri premiati, docenti universitari etc., spicca il nome dell’indimenticabile e geniale Alda Merini che partecipò alla competizione nel 2006 con il libro Alda e Io, aggiudicandosi il Premio per la sezione narrativa. Per ricordarla, dalla sua scomparsa, Le è dedicata la sezione di Poesia a lei intitolata. Il tema è libero per ogni sezione. Ma attenzione alla scadenza: si può partecipare fino al 25 giugno (tutti i dettagli si trovano nel bando allegato). Il vincitore della sezione narrativa e o saggistica-autori sarà premiato con la stampa del proprio racconto e/o saggio breve a cura di "ad est dell'equatore" da cui riceverà 5 copie altre 5 copie andranno ai Componenti della Giuria. Ai classificati nelle altre categorie saranno consegnate targhe e diplomi.



Altro punto di forza che rende l’appuntamento atteso e ambito è senz’altro una Giuria di alta competenza che con insindacabile giudizio assegnerà i premi, essa è composta da: S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie; Dott.ssa Maria Chiara Aulisio,Scrittrice e Giornalista - Capo Servizio de “Il Mattino”; Dott.ssa Annalisa Cretella, Cronista dell’AGI-Agenzia Giornalistica Italia - Sede di Milano, Dott. Francesco Antonio Grana - Vaticanista de ilfattoquotidiano.it, Segretario di Giuria Dott. Luca Caruso - Giornalista e Scrittore e presieduta da Letizia Isaia. La Cerimonia di Premiazione, con il Patrocinio della Real Casa Di Borbone delle Due Sicilie, della Chiesa di Napoli e dell’ A.N.C.C.I., alla presenza di autorità, ci sarà il 28 Ottobre 2019 a Roma. In questa occasione saranno conferiti i riconoscimenti: Premio Prestigio Professionale Iunior e Senior, a personalità che si sono particolarmente distinte nei campi in cui operano (premiati negli anni Piero Angela, Pupi Avati, S.E. il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, Andrea Ballabio etc.); e il Premio di Giornalismo Televisivo Stefano Campagna, intitolato al Conduttore del TG1 scomparso prematuramente, grande 'amico' del Premio, fu più volte in giuria. info: letizia.isaia@tin.it, letizia.isaia@tin.it, tel. 081 5564532 - cell. 366 2489149

Domenica 26 Maggio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 19:52

