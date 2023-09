Premio Sele d'Oro Mezzogiorno al rettore del Suor Orsola Lucio d'Alessandro

Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, edizione 2023: Lucio d'Alessandro, rettore del Suor Orsola Benincasa, ha ricevuto il Premio speciale della Giuria per l’Alta formazione e l’Università. Per «il suo impegno pionieristico e costante nel tempo a favore della formazione, con particolare riferimento alla società meridionale e alla sua tradizione filosofica e pedagogica, da Giambattista Vico a Benedetto Croce».

Nell'ambito della stessa edizione, nella sezione Saggistica, è stato premiato ex aequo Antonio Buttiglione, borsista dell'Istituto italiano per gli studi storici negli anni 2018-2020, per la sua monografia "Provincia ribelle", pubblicato dal Mulino (2023) nella collana “Monografie”.