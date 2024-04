«Uno sguardo innocente», un delitto misterioso agita il cuore di Napoli nel romanzo di Paola Iannelli

«Il rancore non termina con l’eliminazione dell’avversario, no, continua a mietere vittime, si radica nelle fonti vitali del nostro essere, e poi esplode... L’assassino sapeva di agire indisturbato, era al centro di un cono d’ombra dove nessuno poteva vederlo. Respirava a fatica, era stanco ma doveva portare a termine la sua missione, glielo suggeriva il rancore..»

Napoli, quartiere Chiaja. La morte del piccolo Gabriele, affetto da una malattia degenerativa e costretto a vivere attaccato a dei macchinari, crea qualche sospetto. Una lettera anonima spinge la brigadiera Titta Longano ad aprire un’indagine che porterà a scavare nel torbido del condominio dove è avvenuta la tragedia. Ma le fila del destino saranno incredibilmente tirate dal Corvo, un boss latitante costretto a un’invalidità che ne ha amplificato la cattiveria. È questa la trama di “Uno sguardo innocente” (Mursia, 9788842566687, pagg. 188, Euro 17,00) il noir di Paola Iannelli da oggi in libreria per Mursia nella collana Giungla Gialla.

Una storia intricata e avvincente che vede il ritorno a Napoli di Jenny, una donna avvenente e spregiudicata, ex amante del Corvo, costretta a lasciare la città partenopea per aver fatto i nomi di alcuni pregiudicati alle forze dell’ordine, ma mai prima d’ora quello del boss. Sullo sfondo una Napoli dalla spiccata personalità, come quella di Jenny: misteriosa, criminale ma al contempo bellissima.

«Le mancava tutto della sua Napoli: gli strilli delle donne del popolo, gli odori provenienti dai bassi dei vicoli, le passeggiate lungo via Caracciolo. Pure il Vesuvio, eh sì, pure quel ciclope nero semiaddormentato pronto a sputare veleno incandescente. Napoli, un sogno!», è per rivedere questa Napoli che Jenny, ormai diventata Jolanda Mainiello, lascia la Valle D’Aosta e si ritrova inevitabilmente catapultata nel suo passato.

Paola Iannelli, presenterà “Uno sguardo innocente” in anteprima nazionale sabato 4 maggio alle ore 11,30 presso LaFeltrinelli Libri e Musica di Via Santa Caterina a Chiaia 23, a Napoli.

Paola Iannelli è docente di lingua e letteratura spagnola e giornalista: cura la rubrica Magma letterario per la rivista Quicampiflegrei e scrive per il blog Thrillernord.

Dopo una tesi di dottorato sul noir partenopeo post-moderno, ha pubblicato i romanzi Il paradiso non ha un angolo retto (2021) e Amarga (2022), vincitore del premio Publio Virgilio Marone 2023. Finalista a Garfagnana in Giallo nel 2022, l’anno successivo ha vinto il contest Racconti all’ultimo minuto con Al di là del giardino.