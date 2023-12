«Uomini e nuvole», 100 poesie del giornalista Francesco Certo

Una raccolta di 100 poesie del giornalista di Radio Dimensione Suono Roma, Francesco Certo, dal titolo "Uomini e nuvole" (LuoghInteriori, pagine 110, euro 14) per riflettere sulla dicotomia tra l'emozione di uno sguardo e le parole, spesso inadeguate, non volute, forse un passo indietro rispetto ai sogni. Eppure, come scrive l'autore, c'è ancora tempo per parlare d'amore e posare gli occhi sui desideri. Una "fame" che non si placa mai anche quando gli occhi se ne stanno lì, adagiati sul nulla, aggiunge Certo, consapevole che anche questi versi un domani non potranno, di nuovo, far innamorare.