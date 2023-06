Pompei, in scadenza il bando per il Children museum

Si avvicina la data di scadenza del bando per progettare “Children museum”, il museo dedicato alle attività ludico-educative per bambini e adolescenti, in alternativa o in aggiunta alla visita del sito e con un programma di attività didattiche per i siti di Pompei e Oplontis.

L’avviso di manifestazione di interesse serve ad attivare un partenariato speciale pubblico –privato, della durata di cinque anni, secondo le seguenti linee guida: l’offerta didattica si concretizzerà attraverso percorsi guidati e laboratori dedicati alle scuole, alle famiglie, agli adulti, ai disabili; corsi di formazione; summer school; realizzazione e vendita di prodotti editoriali educativi; vendita giochi, fumetti, puzzle a carattere didattico-educativo, oltre ad attività on –line. Il piano delle attività potrà prevedere iniziative ed eventi nei seguenti ambiti principali: archeologia sperimentale; scienza e natura; arti creative; comunicazione e mediazione linguistica; musica, danza, teatro, arti performative; letteratura, memoria, filosofia, storia; cinema; sport.

Il "Children Museum" sarà uno spazio stabile e avrà la sua sede a “Casina Rosellino”, un edificio demaniale nella zona orientale dell’antica Pompei nei pressi dell’Anfiteatro.

L’area potrà essere allestita con riproduzioni di reperti antichi, ricostruzioni degli edifici di Pompei, giochi; laboratori artistici di riproduzione di affreschi, mosaici, gioielli antichi, laboratori sulle ceramiche, sulla realizzazione di calchi di oggetti per comprendere come sono nati i famosi calchi di Pompei, videogiochi, boardgame o altri giochi che si avvalgono delle nuove tecnologie e di strumenti multimediali. Ci sarà, inoltre, un infopoint sull'offerta didattica del Parco archeologico e anche per prrenotare le attività.

Gli operatori interessati possono presentare domanda compilando l'apposita modulistica entro e non oltre il 5 luglio 2023. Link avviso e modulistica: http://pompeiisites.org/trasparenza/avviso-allestimento-di-un-children-museum-e-la-elaborazione-e-la-realizzazione-di-un-programma-partecipato-di-gestione-integrata-delle-attivita-educative/