Alitalia, la Procura indaga sull'ipotesi di bancarotta: sequestrati server e documenti

Mercoledì 23 Maggio 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 10:05

Stavolta, nella sede di Alitalia, la Guardia di finanza si è presentata in forze. Quaranta militari del Nucleo tributario, delegati dalla procura di Civitavecchia ad indagare sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione precedente all'arrivo dei commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, ovvero quella targata Etihad.I militari hanno acquisito tutti i documenti presenti in sede dal 2014 al 2017 e hanno portato via anche i server che tengono memoria dei «log» nei computer aziendali, in modo da capire esattamente chi ha fatto cosa e quando. Sotto osservazione c'è il travagliato periodo che va dall'acquisizione del 49% della compagnia da parte del vettore internazionale Etihad - completata l'1 gennaio 2015 - all'ammissione della nuova crisi finanziaria in atto certificata quando, il 2 maggio 2017, i soci approvano l'avvio dell'amministrazione straordinaria dell'azienda e, dunque, il commissariamento. Due anni segnati da conti costantemente in rosso, come già si capiva dalle perdite complessive di 200 milioni a fine bilancio 2015 e in cui le deleghe operative - ora sotto la lente della procura - sono passate più volte di mano. È del resto il presidente Luca di Montezemolo, privo di deleghe operative, che aveva sollecitato una verifica sui conti, a denunciare la gravità della situazione già nel 2016: «Perdiamo 500 mila euro al giorno - dichiara davanti allo sciopero di luglio - serve un atto di responsabilità».