​Alitalia, Giuseppe Leogrande commissario unico. Patuanelli: «Lui e lo Stato per il rilancio»

I commissari straordinari dell'Alitalia hanno lasciato l'incarico e al loro posto è stato individuato l'avvocato Giuseppe Leogrande come commissario unico. È quanto fa sapere il ministero dello Sviluppo economico.

«Voglio ringraziare i tre commissari Daniele Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari per il lavoro svolto in una situazione di criticità e per la sensibilità istituzionale dimostrata in questi mesi nella gestione di un dossier complesso, che purtroppo non ha portato ad una soluzione di mercato definitiva per la compagnia». Così il ministro Stefano Patuanelli. «Un ringraziamento va anche al nuovo commissario Giuseppe Leogrande per aver accettato l'incarico. Assieme a lui lo Stato dovrà agire per permettere il rilancio definitivo di Alitalia».

Leogrande: la scheda. Avvocato specializzato in diritto fallimentare, Leogrande ha svolto attività di assistenza e consulenza legale in numerose procedure di amministrazione straordinaria. Dal 1995 al 2003 è stato responsabile dell'ufficio affari legali del gruppo Fochi in amministrazione; nell'aprile 2007 ha preso l'incarico di commissario straordinario dei gruppi Tecnosistemi, Giacomelli e Itea, anch'essi in amministrazione straordinaria. Nel 2012 è stato coadiutore del Commissario Straordinario di Sacaim (di cui è diventato commissario nel 2016) e nel 2014 Commissario Straordinario di Blue Panorama Airlines.

Era terminato poco dopo le ore 18 l'incontro al ministero dello Sviluppo tra il titolare Stefano Patuanelli e i tre commissari straordinari dell'Alitalia, Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo. I tre avevano lasciato il dicastero insieme senza lasciare commenti. Era cominciato alle 17 circa, al Ministero dello sviluppo economico a Roma, l'incontro tra il ministro Patuanelli e i tre commissari straordinari dell'Alitalia.

Intanto l'Alitalia avrebbe proposto ai sindacati il ricorso ad una nuova cassa integrazione straordinaria per altri mesi con scadenza al 23 marzo 2020. La precedente scadeva il 31 dicembre 2019 e dunque l'avvio dei nuovi ammortizzatori sociali dovrebbe essere previsto dal primo gennaio 2020. È quanto apprende l'agenzia Adnkronos. SI tratterebbe di una cigs a rotazione che riguarderà complessivamente 4.455 lavoratori del personale navigante (1.243 di personale navigante tecnico e 3.212 di personale navigante di cabina) e 5.582 tra il personale di terra. Per quanto riguarda il meccanismo della rotazione, che dipenderà della variabilità delle attività nel corso del Winter season 2019-20, questo implicherà, sul fronte del personale navigante, un numero massimo - di volta in volta - di 80 persone per quanto riguarda il personale navigante tecnico (comandanti) e 350 per il personale navigante cabina. Per il personale di terra invece il numero massimo sarà di 750.

I tre commissari avevano in tasca il biglietto aereo per volare domenica ad Abu Dhabi e incontrare il giorno dopo i vertici di Etihad, l'ex partner al 49% dell'Alitalia con cui è aperto un contenzioso commerciale e legale dell'ordine di 600 milioni. Lo aveva ammesso Laghi a maggio scorso, rispondendo alle domande di alcuni senatori durante l'audizione dei professionisti organi della procedura, alla Commissione speciale del Senato. «Ci sono circa 600 milioni di crediti finanziari immobilizzati nella situazione patrimoniale al febbraio 2017, sono riconducibili a due categorie», ha detto Laghi. Si tratta di questioni aperte da tempo che i commissari avevano intenzione di risolvere. Dovendo passare la mano, il viaggio ad Abu Dhabi era stato annullato.

