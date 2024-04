Superbonus 130% per assunzioni di donne, giovani e fragili: come funziona, a chi si rivolge e gli esclusi

L’annuncio dovrebbe arrivare domani mattina a Palazzo Chigi, quando il premier Giorgia Meloni incontrerà i sindacati: una super deduzione sulle assunzioni, che può arrivare anche al 130 per cento, inserita nella delega fiscale.

Irpef, in arrivo il decreto: sgravi per chi assume. Leo: «Verifiche in corso sul bonus tredicesime»

LA MISURA

La riforma fiscale approvata nel 2023 prevede per le assunzioni una quota deducibile del costo del lavoro pari al 120 per cento, che sale al 130 per cento se la figura reclutata dall’azienda è un giovane, una donna oppure un soggetto già beneficiari del reddito di cittadinanza.

LE CONDIZIONI

La super deduzione per gli assunti viene concessa se il lavoratore abbia esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (366 giorni se nel periodo d’imposta ricade il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

LA PLATEA

Stando alle prime stime, il provvedimento riguarda 380mila imprese. Anche lo sgravio sulle assunzioni può essere utilizzato da tutte le aziende, indipendentemente dalla forma societaria, così come dai lavoratori autonomi. Quindi società di capitali, enti non commerciali , società di persone ed equiparate e le imprese individuali, società ed enti non residenti.

GLI ESCLUSI

Non potranno ottenere l’incentivo per le stabilizzazioni non titolari di reddito d’impresa come gli imprenditori agricoli e chi attività commerciali in via occasionale oppure quelle realtà in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.