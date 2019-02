CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 08:27

Si fa presto a dire «regionalizziamo la scuola». Più dura è capire che idea di istruzione vuole avere l'Italia, come ripartire i costi e come affrontare il tema delle migrazioni di docenti da Sud verso Nord in cerca della cattedra e poi da Nord verso Sud in cerca di condizioni di vita migliori. Soltanto quest'ultimo squilibrio porta, a bocce ferme, un rischio di 1,5 miliardi per il Mezzogiorno, il quale oggi paga gli insegnanti più della media nazionale non per misteriosi sprechi ma banalmente perché sono docenti più anziani e nella scuola l'anzianità porta retribuzioni più alte.Chi la fa semplice è Matteo Salvini, che ieri è tornato a tessere le lodi dell'autonomia: «Spendendo i soldi più vicino a dove vengono pagate le tasse - ha detto il vicepremier e leader della Lega - è più difficile rubare, sprecare, spendere troppo o spendere male. Penso alla gestione della scuola, più vicina ai territori. La gestione centralizzata ha danneggiato tutti, da Nord a Sud». La pensano diversamente i sindacati della scuola che in tutta fretta hanno aggiornato gli slogan per la manifestazione di domani a Roma di Cgil, Cisl e Uil aggiungendo la parola d'ordine: «Bloccare ogni tentativo di regionalizzare il sistema di istruzione».