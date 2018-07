CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Luglio 2018, 14:53

Dieci anni di crisi e non è finita ancora. E da qualsiasi parte la si osservi, il risultato non cambia, al Sud più che altrove. Il tonfo dell'edilizia si legge anche nel vistoso calo della massa salari della Cassa edile, osservatorio privilegiato per capire come va il settore sul piano occupazionale. Ultimi in ordine di tempo, i dati della Commissione paritetica nazionale delle Casse edili non lasciano spazio alla fantasia: calano i pagamenti e calano soprattutto le ore lavorate, la spia forse più inquietante di uno scenario che dal 2008 non cambia colore. Rosso fisso, quello che un tempo era il settore più trainante dell'economia meridionale (e non solo) non riesce a cambiare passo. Al punto che la ripresina in atto da un paio di anni pure nelle regioni meridionali sembra non scalfire la tendenza: i timidi segnali di rilancio sono risultati modesti, troppo piccoli per riaprire la stagione degli appalti (frenata oltre tutto dal nuovo, contestato Codice che alla filiera dell'edilizia proprio non va giù) e ridare fiato agli investimenti pubblici nel settore, pesante zavorra ormai da tempo dell'economia made in Sud. Non è un caso che nella più aggiornata radiografia del comparto appare sempre più chiaro che c'è sempre meno spazio per le imprese che costruiscono edifici (l'indice 2017 è negativo) e soprattutto quelle impegnate nei lavori di costruzione più specializzati. Con la conseguenza, osserva il recente focus di Srm e Confindustria presentato nel «Check up Mezzogiorno 2018», il settore si è impoverito delle competenze necessarie ad una ripresa sostenibile. Manovali, geometri e ingegneri edili stanno diventando una rarità. Se a ciò si aggiunge l'incertezza che continua a circondare il futuro di importanti opere pubbliche come quelle stradali e ferroviarie già inserite nel Piano nazionale trasporti (emblematico il caso della Tav Torino-Lione, ma punti interrogativi potrebbero riguardare anche il rifacimento della statale Jonica o il potenziamento della rete ferroviaria Salerno-Reggio Calabria) sulle quali i dubbi coinvolgono anche una parte del governo, il pessimismo di costruttori, sindacati e lavoratori sconfina.