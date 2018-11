Giovedì 15 Novembre 2018, 20:35 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 21:36

Per Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre, intervenuto al 5G Summit di Zte, “la sperimentazione del 5G a l’Aquila è il frutto di un grande progetto di Private Public Partnership.Wind Tre con ZTE, Open Fiber, l’Università degli Studi dell’Aquila, aziende tech e startup, precisa Hedberg, sta costruendo gli ecosistemi per sviluppare i servizi di quinta generazione.Wind Tre, in questo processo, sta realizzando, infatti, modelli di business che trasformano gli operatori TLC da fornitori di connettività a sviluppatori di ecosistemi e servizi smart per aziende e cittadini.Partiremo già nel 2019, assicura l'AD, con un importante roll out della nuova rete 5G, che si innesterà sull’attuale processo di consolidamento e di modernizzazione della nostra infrastruttura, che sta migliorando nettamente la customer experience dei nostri clienti consumer e business.Dopo la gara 5G e l’accelerazione sui piani di investimento, conclude Hedberg, le Telco stanno facendo la loro parte. E’ necessario che tutti gli attori politico-istituzionali e i regolatori diano il loro contributo per favorire la creazione di un nuovo ecosistema”.