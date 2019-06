Il lavoro che c'è: carriera e salari al top con la cybersecurity

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:00

È lo specialista più ricercato anche in Italia dalle aziende della digital transformation, un investimento contro gli assalti cibernetici che nel mondo dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale sono ormai la norma. Ma trovarlo e assumerlo sembra praticamente impossibile: i senior, dicono gli operatori del settore, si sono ormai accasati da tempo e sui giovani senza adeguata formazione ben pochi se la sentono di scommettere. C'è poi il divario, immancabile, a complicare le cose: per un mercato della cybersecurity che nel nostro Paese ha ormai raggiunto un valore di oltre un miliardo (dati del Politecnico di Milano) e che continua a crescere, c'è un Sud in forte ritardo, con appena il 15% delle aziende che ammettono di utilizzare soluzioni di information security (nelle altre aree territoriali non si scende al di sotto del 40%).