Made in Italy, comitato Leonardo con Eccellenze campane per l'agroalimentare

Lunedì 15 Luglio 2019, 12:56

Si è svolto oggi a Napoli, presso la sede di Eccellenze Campane, l'incontro «L'industria agroalimentare del Sud e le eccellenze campane», promosso dal Comitato Leonardo in collaborazione con Eccellenze Campane, società fondata da Paolo Scudieri, già patron del Gruppo Adler, nata con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio.L'appuntamento si inserisce nell'ambito degli incontri territoriali che il Comitato Leonardo organizza periodicamente con aziende associate allo scopo di favorire il confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per anticipare gli scenari futuri e cogliere quali saranno le leve su cui puntare per dare slancio alla competitività dell'industria Italiana. «Gli incontri con il territorio sono i nostri Hub Regionali per la crescita - ha dichiarato la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini -. Quello di oggi è un viaggio esperienziale attraverso i sapori e i saperi alla base del successo dell'agroalimentare italiano, guidato dalle storie di imprenditori come Scudieri, che non si accontentano di avere successo nel loro core business ma investono per promuovere le eccellenze del made in Italy in un settore che è alla base della nostra cultura. L'agroalimentare in Italia vale oltre 200 miliardi di euro e rappresenta il 12% del Pil, con una forte apertura sui mercati internazionali e una grande attenzione alla qualità: produciamo il maggior numero di prodotti certificati a livello europeo, ben 299».