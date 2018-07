Morto Marchionne, fabbriche ferme per 15 minuti

Come Pomigliano, tutti gli stabilimenti di Fca fermeranno l'attività per quindici minuti.

Mercoledì 25 Luglio 2018, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 13:41

Alcune tute blu a, raccontano che la notizia della morte diha fatto subito il giro dello stabilimento, con voci che si rincorrevano da reparto in reparto, e poi è calato «un silenzio surreale».LEGGI ANCHE ----> Marchionne morto a 66 anni Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermano dieci minuti in segno di «vicinanza e raccoglimento» per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.