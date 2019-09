Da Melito alla Saint-Gobain Glass, la Vetro Italia entra nella rete Climalit Partner

Lunedì 2 Settembre 2019, 16:39

La rete di vetrerie Climalit Partner di Saint-Gobain Glass, leader mondiale nella produzione di vetro piano, si è arricchita di una new entry: si tratta della Vetro Italia di Melito di Napoli, importante azienda specializzata nella progettazione e produzione di vetro piano per l'edilizia.Salgono così a 40 le vetrerie che fanno parte di questa esclusiva rete, costituita nel 1976, nella quale possono entrare solo aziende selezionate da Saint-Gobain che hanno dimostrato negli anni di utilizzare assiduamente i prodotti più performanti per l’isolamento termico e acustico. Innanzitutto le vetrate isolanti a marchio Sgg Climalit, presenti sul mercato europeo da piu’ di 40 anni con milioni di installazioni.Ideali per ogni tipo di serramento, si tratta di vetrate prodotte secondo uno specifico protocollo Saint-Gobain, direttamente da aziende del gruppo oppure, su licenza, da aziende indipendenti selezionate e controllate da Saint-Gobain, che diventano così Climalit Partner.I vantaggi del marchio Sgg Climalit sono molteplici: oltre alla marcatura obbligatoria, attestazione di conformità rilasciata dal produttore, per essere marcate Sgg Climalit le vetrate debbono essere fabbricate utilizzando componenti validati, seguendo un preciso protocollo di metodi e controlli verificati da un Ente terzo che esegue ispezioni presso il produttore, preleva e sottopone a prove campioni di prodotto e su queste basi certifica la qualità della produzione. Le vetrate Sgg Climalit sono poi marcate in modo permanente per essere identificabili, quindi tracciabili e riconducibili al fabbricante. Il marchio offre così le più elevate garanzie qualitative, di efficienza e durata delle vetrate isolanti, che sono assicurate da Saint-Gobain Glass per 10 anni esenti da vizi produttivi.«Diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia a Vetro Italia, che con questa scelta si conferma esempio di lungimiranza imprenditoriale e grande sensibilità alla qualità dei manufatti – questo il saluto di Fabio Damonte, direttore generale di Saint-Gobain Glass. Noi insieme ai nostri Climalit Partner rappresentiamo il punto di riferimento assoluto per il comfort nel mondo del vetro per serramenti esterni e per l’interior design; le vetrate Sgg Climalit rendono possibili le più alte espressioni dell’architettura e dell’arte del costruire».