Bonus Chef 2023, i requisiti e come fare per ottenerlo: domande entro il 3 aprile. Incentivi fino a 6000 euro

Dal 27 febbraio 2023 è possibile presentare domanda per il Bonus Chef 2023, già introdotto con la Legge di Bilancio 2021 ma operativo solo a partire da quest’anno grazie al decreto Milleproroghe.

L'agevolazione fiscale consiste in uno sconto sui tributi del 40%, fino ad un tetto massimo di 6000 euro, riconosciuto sulle spese legate al mestiere (acquisto di strumentazione, partecipazione di corsi di aggiornamento e così via) sostenute tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Si rivolge ai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti.

Requisiti

Per poter beneficiare del Bonus Chef 2023 occorrono tre requisiti fondamentali: avere la cittadinanza italiana; essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato italiano; essere alle dipendenze di alberghi e ristoranti con regolare contratto di lavoro subordinato oppure titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista, svolta presso i medesimi soggetti, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

I titolari di ditte individuali, iscritte nel Registro delle imprese, non figurano tra i soggetti che possono accedere all’agevolazione.

Come fare per ottenere il Bonus Chef 2023

Le istanze per l’accesso all’agevolazione possono essere presentate a partire dal 27 febbraio 2023 fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023, esclusivamente tramite la procedura online disponibile sulla pagina web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La procedura è accessibile tramite SPID, CNS o CIE. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini indicati, oppure con modalità diverse rispetto a quelle descritte, non saranno accettate.

Per presentare la domanda occorrerà essere muniti obbligatoriamente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec). Non sarà possibile insierire l'indirizzo mail di un consulente.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a: acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.