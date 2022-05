Catasto, la riforma libera le risorse per il taglio dell’Imu

Una serie di paletti per evitare che le tasse sulla casa possano aumentare. E a sorpresa anche una norma che, almeno in prospettiva, potrebbe portare in alcuni Comuni alla riduzione delle aliquote dell’Imu, l’imposta municipale sugli immobili.

Ci sono voluti più di due mesi per raggiungere un accordo politico sulla delega fiscale e superare il nodo più complesso, quello della riforma del catasto. Ma alla fine l’intesa è arrivata proprio...

