Draghi, cabina di regia a Palazzo Chigi su PNRR senza Forza Italia, ira di Barelli: «Surreale»

È iniziata alle 15 a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Pnrr presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo la relazione sullo stato di attuazione del Piano, che sarà successivamente trasmessa al Parlamento.

Alla riunione non è presente alcun esponente di Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi che prima ha appoggiato il governo Draghi e poi ha contribuito alla sua caduta insieme a M5S e Lega, in questa fase non è rappresentato in alcun modo all'interno del governo poichè i tre ministri forzisti hanno tutti abbandonato il partito: Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta non erano d'accordo sulla caduta del governo.

Molto irritato il commento lanciato da Paolo Barelli. «Com'è noto, Forza Italia, nell'attuale governo, non è rappresentata da alcun capo delegazione e da alcun ministro. Gli ex ministri azzurri, oggi, rappresentano la futura opposizione al nuovo esecutivo che presto si insedierà a Palazzo Chigi, o soltanto se stessi. Pertanto, Forza Italia ritiene surreale non essere stata coinvolta alla riunione delle 15 sul PNRR, a cui parteciperanno, oltre al premier Draghi, i ministri e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Ricordiamo che le linee di attuazione del PNRR riguarderanno anche - se non soprattutto - il governo politico di cui Forza Italia farà parte», ha scritto il presidente dei deputati di Fi.

