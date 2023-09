Factory Tax, «Il sogno da realizzare»: un’iniziativa di natura sociale

La Factory Tax, realtà che opera su tutto il territorio nazionale con sedi a Milano, Roma, Napoli e Sorrento, guidata da Ezio Stellato e Daniele D’Ambrosio, ha avviato un confronto nel Consiglio D’Amministrazione e con partner autorevoli come il consulente del lavoro Nino Carmine Cafasso, Giovanni De Vita, l’avvocato Pio Morcone, Davide Leonardi, Renato Penza e Marco Fiengo, team leader dell’area dedicata al settore del contenzioso tributario della Factory Tax, con l’obiettivo di portare avanti delle idee per aiutare nel percorso universitario coloro i quali devono fronteggiare ostacoli di natura sociale ed economica.

Nasce così la decisione di lanciare il progetto “Il sogno da realizzare”, cioè l’istituzione di una borsa di studio a titolo gratuito, finalizzato a sostenere le spese relative all’iscrizione universitaria per quei giovani che non siano nelle condizioni di poter affrontare col sostegno delle proprie famiglie un percorso accademico. Le parole di Ezio Stellato risuonano come uno forte stimolo rivolto alle giovani generazioni. «Questo progetto è un invito a tutti i giovani perché sognino in grande, credendo convintamente nelle proprie aspirazioni.