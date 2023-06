Nutella, due etichette speciali per celebrare i pani campani

Due "special edition" della Nutella “Ti amo Italia” per celebrare il Pane Cafone, il pane campano per definizione, e il Pane di Grani Duri Antichi, la tipica pagnotta beneventana.

Ferrero ha sostituito l'etichetta della Nutella con alcune foto degli scorci più belli d’Italia, andando a coprire tutte le regioni: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati. In questo caso con scorci che richiamano i due pani campani.

L'iniziativa della Ferrero è iniziata nel 2020, con un viaggio per la promozione del turismo in Italia lavorando con insieme all'Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo.

«Pane & Nutella®, questo è il suo nome - spiega l'azienda - è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, una vera e propria lente di ingrandimento sui pani d’Italia per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente (e che troppo spesso diamo per scontato), ma anche di un vero e proprio mestiere: un’arte che porta alla luce una maestria antica, tante differenze sia tra le diverse tipologie e varietà regionali, ma anche tra i diversi forni e le differenti manualità, perché il pane è un elemento vivo, che viene personalizzato da chi lo prepara».

Il Pane Cafone, chiamato così in riferimento alla farina grezza che veniva utilizzata storicamente per produrlo, è il pane campano per eccellenza, rustico e contadino.

L’impasto, realizzato con farina di grano tenero impastata a mano con sale e lievito, conferisce al pane le sue caratteristiche tipiche quali, il sapore inconfondibile, la crosta spessa, ruvida e croccante e la mollica morbida e color crema. Le forme di questo pane possono variare e prendere nomi differenti: la cocchia, un filone lungo e schiacciato; la pagnotta, più tondeggiante; il patatone, un parallelepipedo allungato con i lati arrotondati.

Il Pane di Grani Duri Antichi è invece la tipica pagnotta beneventana, prodotta con semola di grani duri antichi, i grani tradizionali del territorio, acqua, lievito madre e sale. Il suo sapore è tipico e fragrante di frutta secca, miele e tostatura che conferiscono a questo pane un profumo autentico. Questo pane necessita di una lunga e complessa lavorazione e di una doppia lievitazione. Una volta cotta, la pagnotta si presenta con una crosta scura e molto croccante che racchiude al suo interno una mollica spessa e soffice, dal colore giallo paglierino con sfumature beige.