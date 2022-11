«Un caffè col Csf», il forum online: «La tecnologia aiuta a risparmiare?»

Nuovo forum con il mondo del lavoro e della formazione grazie all'appuntamento live «Un caffè col Csf». In questa puntata affrontiamo il tema di tecnologia ed ecosostenibilità, di quanto possono essere importanti non solo per ridurre la nostra impronta ecologica, ma anche per abbattere i consumi e risparmiare.

Fulvio Scarlata del Mattino ne parlerà con Tommaso Marrone del Csf, Yari Cecere della Cecere Management, Antonio D'Auria di Comelit Group e Antonio Minopoli ceo del Gruppo Idea.