L'oro di Bankitalia ancora sotto attacco: è Visco l'obiettivo del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 31 Marzo 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi dice che Matteo Salvini abbia dato il via libera alla mozione «perché molto irritato con il governatore Visco per il blitz sulle nomine». Qualcun altro sostiene che il documento targato 5Stelle e Lega, al voto in Senato mercoledì, serve solo a rispondere alla mozione presentata dai Fratelli d'Italia: «In questi casi se ne vota sempre una di maggioranza». Di certo, c'è che a meno di due mesi dalle elezioni europee, i giallo-verdi sganciano un'altra bomba contro Bankitalia e il suo oro. E questo a poche ore dal ruvido altolà del Quirinale a non terremotare il sistema bancario italiano in una fase delicata per i mercati finanziari e con l'economia ormai in recessione tecnica.