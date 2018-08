Tagli alle pensioni d'oro, tutele per donne e militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Brambilla, il tecnico vicino alla Lega, il professore che ha duramente contestato la proposta di legge firmata dal Carroccio insieme ai Cinque Stelle in un documento del suo Centro Studi, Itinerari previdenziali, ieri ha avuto, come si suol dire, il telefono rovente. Il documento firmato da Brambilla, nel quale si boccia senza appello l'idea di ricalcolo delle pensioni superiori ai 4 mila euro netti mensili, inserita nel disegno di legge congiunto tra Lega e M5S presentato in Parlamento il 6 agosto, ha raggiunto Luigi Di Maio al Cairo dove, nella sua veste di leader pentastellato e ministro del lavoro, ha subito richiamato: «Se qualcuno vuole dire che il Contratto non lo si vuole attuare, lo dica chiaramente». A gettare acqua sul fuoco sono dovuti intervenire Claudio Durigon, il leghista che ha firmato la proposta di legge, e Claudio Borghi, il presidente della commissione bilancio della Camera, per rassicurare sul fatto che nessuno nel Carroccio ha intenzione di non rispettare quanto scritto nel patto di governo.