Saldi inverno 2019, ecco quando iniziano: il calendario regione per regione

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 18:37

Il Natale è ormai alle spalle e gli appassionati dello shopping sono pronti a lanciarsi sui saldi inverno 2019. Quando iniziano? Ecco il calendario regione per regione per le spese pazze di inizio anno nuovo. La data da segnarsi in agenda è quella del 5 gennaio per poi scatenarsi nel weekend dell'Epifania. In 17 regioni su 20 sarà quello il giorno d'inizio dei saldi invernali. Le uniche eccezioni riguardano la Basilicata, che anticipa al 2 gennaio, la Valle d'Aosta al 3 gennaio mentre la Sicilia ritarda al 6 gennaio.Diversa tra le varie regioni invece è la fine del periodo di acquisti low cost. La maggior parte di essere avrà vita fino al periodo a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo. Più breve invece l'arco di tempo che riguarda la Liguria e il Trentino Alto Adige, che chiuderanno i battenti il 18 febbraio. Il più lungo invece fa tappa in Friuli Venezia Giulia con la chiusura prevista per il 31 marzo. Per quel che riguarda Lazio e Lombardia chiusure differenti rispettivamente al 28 febbraio e 5 marzo.