Martedì 20 Febbraio 2018, 23:28 - Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 21:48

Utilitalia - la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas - sottoscrive un protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di imprese per il Mezzogiorno, "Rete Sud", firmato dalle principali imprese del comparto del Meridione. L'intesa è stata annunciata dal presidente Giovanni Valotti, in occasione dell'incontro "Servizi pubblici e nuova politica: dialoghi con i leader delle forze politiche". "La Rete Sud sarà uno spazio di confronto e programmazione tra le imprese con lo scopo di trasferire le esperienze, le best practice e affrontare le problematiche emergenti. Uno dei modi per aiutare lo sviluppo del Paese è quello di mettere insieme le conoscenze tra le imprese più avanzate e quelle impegnate sul territorio", spiega Valotti.